Йерри Мина рассказал о депрессии после перехода в "Барселону"

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Йерри Мина рассказал о депрессии после перехода в "Барселону"

Защитник "Барселоны" Йерри Мина рассказал о депрессии после перехода в каталонский клуб.

"Я много думал, в том числе, о плохом. Мне казалось, что всё кончено. Я чувствовал себя так плохо, что Коутиньо и Паулиньо пытались подбодрить меня. Они говорили, что всё будет в порядке. Я понимаю, что на моей позиции выступают превосходные футболисты, однако я всего лишь хотел получить немного времени и впечатлить всех, но этого не случилось. Когда мне давали время, у меня ничего не получалось. Я чувствовал, что всё происходит неправильно. Я даже не мог отдать хороший пас на тренировке. Я не знаю, что ждёт меня впереди, но я спокоен. Мне 23 года, и у меня много времени для игры в футбол" - цитирует колумбийца Marca.

Отметим, что после перехода в "Барселону" в январе этого года 23-летний Мина сыграл всего 6 матчей. 

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