Йерри Мина согласовал условия личного контракта со своим следующим клубом

Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед", информирует El Mundo Deportivo.

Теперь, по сведениям издания, "красным дьяволам" предстоит согласовать трансфер 23-летнего бека с "сине-гранатовыми", которые предпочитают продать игрока в другой клуб, так как манкунианцы отказываются предоставлять "Барсе" право обратного выкупа колумбийца за фиксированную сумму.

Напомним, "Барселона" готова отдать восьмой номер Иньесты своему следующему звездному подписанию. | soccernews.ru