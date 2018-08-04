Йерри Мина согласовал условия личного контракта со своим следующим клубом

Теги барселонаманчестер юнайтедйерри мина

Йерри Мина согласовал условия личного контракта со своим следующим клубомЗащитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед", информирует El Mundo Deportivo.

Теперь, по сведениям издания, "красным дьяволам" предстоит согласовать трансфер 23-летнего бека с "сине-гранатовыми", которые предпочитают продать игрока в другой клуб, так как манкунианцы отказываются предоставлять "Барсе" право обратного выкупа колумбийца за фиксированную сумму.

Напомним,  "Барселона" готова отдать восьмой номер Иньесты своему следующему звездному подписанию. | soccernews.ru

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