Йерри Мина: "У Месси практически невозможно отобрать мяч"

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Йерри Мина: "У Месси практически невозможно отобрать мяч"Новоиспеченный защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина поделился первыми впечатлениями от игры на тренировках против партнера по команде Лионеля Месси.

"У Месси практически невозможно отобрать мяч. И самое главное то, что когда ты думаешь, что он сделает одно, он делает что-то совсем другое. К счастью, он является моим партнером по команде, и мне не нужно играть против него в матчах", - цитирует 23-летнего бека "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Месси остался недоволен решением Вальверде по Суаресу. | soccernews.ru

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