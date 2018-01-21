Йерри Мина: "В первой игре на позиции вратаря пропустил восемь голов"

Новоиспеченный защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина рассказал о своем горьком опыте игры на позиции вратаря.

"В своей детской команде , тренером которой был мой дядя, я начинал играть голкипером. Перед первой игрой я был очень взволнован, а мой отец специально купил мне перчатки, но я пропустил восемь голов в ней, и они решили убрать меня из ворот. Я много плакал, но для меня этот опыт не получился ", - цитирует 23-летнего бека "сине-гранатовых" Don Balon.

Напомним, в игре против "Бетиса" не сможет рассчитывать на шестерых игроков. | soccernews.ru