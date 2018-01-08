Йерри Мина вскоре пройдёт медобследование в "Барселоне"

Теги барселонапалмейрасйерри мина

Йерри Мина вскоре пройдёт медобследование в "Барселоне"

Защитник "Палмейраса" Йерри Мина в ближайшее время станет игроком "Барселоны", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, сегодня или завтра 23-летний колумбиец прибудет в Каталонию для прохождения медобследования. После этой процедуры центрбек заключит контракт с "сине-гранатовыми".

Ожидается, что официальная презентация Мины состоится в среду. Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит за футболиста 12 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов