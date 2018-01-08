Йерри Мина вскоре пройдёт медобследование в "Барселоне"

Защитник "Палмейраса" Йерри Мина в ближайшее время станет игроком "Барселоны", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, сегодня или завтра 23-летний колумбиец прибудет в Каталонию для прохождения медобследования. После этой процедуры центрбек заключит контракт с "сине-гранатовыми".

Ожидается, что официальная презентация Мины состоится в среду. Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит за футболиста 12 миллионов евро. | http://soccernews.ru