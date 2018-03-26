Йерри Мина заинтересован в переходе в клуб АПЛ

Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина заинтересован в переходе в лондонский "Тоттенхэм", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в услугах 23-летнего бека "сине-гранатовых" заинтересованы также "Жирона" и "Вильярреал". Однако колумбиец предпочитает попробовать свои силы именно в стане "шпор", куда каталонский гранд может отправить его в аренду.

С момента своего перехода в "Барселону", состоявшегося в январе этого года, Мина сыграл всего 2 матча за клуб.

Напомним, Месси может пропустить матч с "Севильей". | soccernews.ru