Йерри Мина заинтересован в переходе в клуб АПЛ
Защитник каталонской "Барселоны" Йерри Мина заинтересован в переходе в лондонский "Тоттенхэм", информирует испанская пресса.
Сообщается, что в услугах 23-летнего бека "сине-гранатовых" заинтересованы также "Жирона" и "Вильярреал". Однако колумбиец предпочитает попробовать свои силы именно в стане "шпор", куда каталонский гранд может отправить его в аренду.
С момента своего перехода в "Барселону", состоявшегося в январе этого года, Мина сыграл всего 2 матча за клуб.
Напомним, Месси может пропустить матч с "Севильей". | soccernews.ru
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