Йерри Миной интересуется три клуба

Защитником каталонской "Барселоны" Йерри Миной интересуется сразу три европейских клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в подписании 23-летнего бека "сине-гранатовых" заинтересованы "Жирона", "Вильярреал" и "Вест Хэм". Сама "Барса" рассматривает вариант со сдачей колумбийца в аренду на следующий сезон с целью, чтобы бывший игрок бразильского "Палмейраса" смог лучше адаптироваться к европейскому футболу.

Напомним, "Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru