Йерри Миной интересуется три клуба

Теги йерри минабарселонавильярреалжиронавест хэм юнайтед

Йерри Миной интересуется три клубаЗащитником каталонской "Барселоны" Йерри Миной интересуется сразу три европейских клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в подписании 23-летнего бека "сине-гранатовых" заинтересованы "Жирона", "Вильярреал" и "Вест Хэм". Сама "Барса" рассматривает вариант со сдачей колумбийца в аренду на следующий сезон с целью, чтобы бывший игрок бразильского "Палмейраса" смог лучше адаптироваться к европейскому футболу.

Напомним, "Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru

комментарии
ссс

блять нормально он играет, медленный только но это из-за роста

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