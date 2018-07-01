Йерро: "Горжусь, что у меня была такая команда"

Наставник сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал матч с Россией.

"Думаю, сыграли достойно. Боролись до последней минуты. Пенальти - лотерея, мы все знаем, что это такое. Ребята сделали все возможное. Для меня как для тренера это очень важно. Чего-то нам не хватало в атаке. Команда быстро играла в пас, контролировала мяч. Но дьявол в деталях. Где-то не справились. Работали максимально качественно. Очень тяжело играть против 11 сплоченных футболистов в обороне.

Для меня неважна моя роль в сборной. Для меня важно, что чувствуют футболисты. Ту боль от того, что мы не смогли пройти дальше. Горжусь, что у меня была такая команда" - приводят слова Йерро российские СМИ.

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