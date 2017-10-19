Йерро: "Иско способен на всё"

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Йерро: "Иско способен на всё"

Экс-защитник мадридского "Реала" Фернандо Йерро высказался о таланте хавбека "сливочных" Иско.

"Мне сложно оценивать парня, которого я знаю с 15 лет. Я увидел его на региональном чемпионате. Я приехал в Риоху, потому что мне рассказали, что у "Валенсии" появился парень невероятного таланта. Ты приезжаешь и начинаешь думать, где же этот талант. Посмотрев игру десять минут, я ушёл, поняв, что увидел всё, что мне нужно. Иско должен играть, ему нужно чувствовать себя нужным для команды, чувствовать, что в него верят. В этом случае, учитывая его талант, он способен на всё" - цитирует Йерро AS.

В этом сезоне 25-летний Иско сыграл за "Реал" 13 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи.

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