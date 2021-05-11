Йерро может получить должность в "Вальядолиде"

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Йерро может получить должность в "Вальядолиде"Фото: Goal/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, экс-игрок мадридского "Реала" Фернандо Йерро может получить должность спортивного директора в "Вальядолиде".

Сообщается, что он уже провел несколько раундов переговоров с клубом.

Главным инициатором приглашения Йерро стал президент "Вальядолида" бразилец "Роналдо".

На данный момент "Вальядолид" идет на 17-м месте в Примере имея в своем активе 31 очко.

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