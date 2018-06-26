Йерро может внести три коррективы в состав сборной Испании на матч с Россией

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро может внести три коррективы в стартовый состав своей команды на матч 1/8 финала Чемпионата Мира против России.

Так, по сведениям пиренейской прессы, наставник "красной фурии" раздумывает над тем, чтобы заменить голкипера Давида Де Хеа, защитника Дани Карвахаля и полузащитника Давида Силву, не блещущих на мундиале, на Кепу Аррисабалагу, Альваро Одриосолу и Марко Асенсио соответственно.

Напомним, Черышев поделился ожиданиями от матча с Испанией. | soccernews.ru