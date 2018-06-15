Йерро: "Мы бились, я очень доволен командой"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился эмоциями после матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Португалии.

"Мы бились и не переставали верить в себя несмотря на всё, что происходило. Я очень доволен командой. Мы сделали важный шаг, когда отыгрались. Ну а у соперника есть такой игрок, как Криштиану, который способен делать результат" - сказал Йерро.

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