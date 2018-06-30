Йерро: "Мы знаем, как играет сборная России"
Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против России.
"Мы знаем, как играет Россия. Они делают ставку на высоких нападающих, на верховые мячи. Также стоит учитывать, что они выступают на своём стадионе при поддержке трибун. Но наши футболисты хорошо себя чувствуют и готовы к новому этапу. Сыграет ли Де Хеа? Я уважаю мнения всего мира, но мы самостоятельно принимаем решения. Да, он выйдет на поле" - приводит слова Йерро Marca.
Напомним, что матч Испания - Россия состоится 1 июля в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: ФИФА назвала арбитра, который обслужит матч Испания - Россия. | http://soccernews.ru
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