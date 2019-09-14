Йерро назвал российского игрока, который может заиграть в Испании

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Йерро назвал российского игрока, который может заиграть в Испании

Бывший наставник сборной Испании Фернандо Йерро ответил на вопрос об игровых качествах российского полузащитника Александра Головина.

"У вас вообще очень техничные ребята. В испанском футболе таких всегда любили. Головин? Да, умненький футболист. Знает, куда отдать пас, как распорядиться мячом. Конечно, таким найдётся место в Ла Лиге", - сказал Йерро.

Напомним, что Головин является воспитанником ЦСКА. Летом 2018 года он перешёл в "Монако" за 30 миллионов евро.

Контракт 23-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до 2023 года. В составе монегасков хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 38 матчах.

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