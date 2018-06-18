Йерро не собирается менять основного голкипера сборной

Теги испанияфернандо йерродавид де хеа

Йерро не собирается менять основного голкипера сборной

Наставник сборной Испании Фернандо Йерро продолжает верить в Давида Де Хеа.

"Давид спокоен и уверен в себе. Мы полностью поддерживаем его. У команды был выходной, Давид отдохнул и сейчас готов приносить пользу команде" - приводит слова Йерро Sportsmole.

Напомним, что Де Хеа допустил несколько ошибок в игре с Португалией.

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