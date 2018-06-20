Йерро оценил победу над Ираном



Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал победу своей команды над Ираном в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 (1:0).

"Мы знали, что в этом матче будет тяжело. Сложно поддерживать темп, если игра часто прерывается. Мы внесли кое-какие коррективы в перерыве и сумели победить.

На Чемпионате Мира никому не удается побеждать легко, так как все команды практически равны по силам", - приводит слова Йерро Marca.

Благодаря этой победе Испания с четырьмя очками делит первое-второе места с Португалией.

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