Йерро поприветствовал Черышева, Газинский и Смолов опробовали "скамейку"

Теги фернандо йерроиспанияроссияденис черышев

Йерро поприветствовал Черышева, Газинский и Смолов опробовали "скамейку"

Перед матчем Россия - Испания главный тренер "Фуриии Рохи" Фернандо Йерро поприветствовал полузащитника нашей сборной Дениса Черышева, выступающего в Ла Лиге.

Черышев остался на "банке", где ему компанию составят Юрий Газинский, Фёдор Смолов и другие футболисты, попавшие в резерв.

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