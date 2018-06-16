Йерро прокомментировал ошибку Де Хеа

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро пообщался с журналистами после ничьей с Португалией в матче Чемпионата Мира-2018 (3:3).

В частности, испанец поддержал вратаря Давида Де Хеа, из-за ошибки которого был забит один из мячей.

"Мы команда. У игроков бывают хорошие дни, бывают плохие. Мы никогда не выкидываем из семьи, мы всегда все вместе. Не будем из-за какого-то матча оставлять футболиста за бортом. В команде все одинаково важны", - сказал он.

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