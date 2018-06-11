Йерро: "Рамос и Пике - лучшая пара центральных защитников мира"

Спортивный директор сборной Испании Фернанде Йерро похвалил центральных защитников соей команды - Жерара Пике и Серхио Рамоса.

"Пике и Рамос намного лучше меня. Они оба обладают индивидуальностью, опытом, высоким качеством... Они играют решающее значение для команды, это лучшая пара центральных защитников в мире", - приводит слова Йерро Marca.

Напомним, на сегодняшней тренировке сборной Испании Пике получил травму. | soccernews.ru