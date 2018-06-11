Йерро: "Рамос и Пике - лучшая пара центральных защитников мира"

Теги испанияжерар пикесерхио рамос

Йерро: "Рамос и Пике - лучшая пара центральных защитников мира"Спортивный директор сборной Испании Фернанде Йерро похвалил центральных защитников соей команды - Жерара Пике и Серхио Рамоса.

"Пике и Рамос намного лучше меня. Они оба обладают индивидуальностью, опытом, высоким качеством... Они играют решающее значение для команды, это лучшая пара центральных защитников в мире", - приводит слова Йерро Marca.

Напомним, на сегодняшней тренировке сборной Испании Пике получил травму. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов