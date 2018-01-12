Йерро: "Реалу" нужно сохранять спокойствие"



Бывший защитник "Реала" Фернандо Йерро считает, что игрокам команды и болельщикам не стоит расстраиваться из-за текущих неудач.

"Реалу" нужно сохранять спокойствие. Сейчас лишь в январе, а в команде остались те же тренер и игроки, которые выиграли восемь трофеев за последние два года. "Реал" должен побеждать в каждом матче и не считает второе место успехом, но сейчас нельзя терять рассудок. Неудачная серия это не повод, чтобы выгонять тренера", - цитирует Йерро Marca.

После 18 туров "Реал" занимает четвертое место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на 16 очков.

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