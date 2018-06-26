Йерро: "Россия очень трудный соперник, играющий при поддержке собственной публики"

Наставник сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от матча с Россией.

"Я видел все три игры сборной России. Нам нужно делать собственные выводы, у нас достаточно времени до матча. Мы сразу смотрели на группу, с которой будем пересекаться. Сейчас надо отдохнуть, понять, что мы достигли промежуточной цели. С завтрашнего дня будем проводить анализ касательно игры с Россией.

Это очень трудный соперник, играющий при поддержке собственной публики. Наша задача - следующие 90 минут. Ты либо выигрываешь, либо едешь домой. Такая игра может подарить плохие новости" - приводят слова Йерро российские СМИ.

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