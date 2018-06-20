Йерро внесет два изменения в состав в игре с Ираном

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро внесет два изменения в состав своей команды на сегодняшний матч группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Ирана.

Так, по сведениям AS, места на поле Начо Фернандеса и Коке, которые играли в первом туре ЧМ-2018 против Португалии, займут Дани Карвахаль и Лукас Васкес. Таким образом, сегодняшнюю игру "красная фурия" начнет в следующем сочетании: Де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Бускетс, Сильва, Иньеста, Васкес, Иско, Коста.

Не пропустите: превью к матчу Испания - Иран. | soccernews.ru