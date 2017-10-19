Йерро: "Выиграть четыре "Золотых мяча" в эпоху Месси - дорогого стоит"

Легенда мадридского "Реала" Фернандо Йерро оценил достижения ведущего бомбардира нынешней команды "сливочных" Криштиану Роналду.

"Он - игрок, который забивает в среднем почти гол в каждой игре. Во времена превосходства "Барселоны", у которой имеется Месси, выигравшей много титулов, получить четыре "Золотых мяча" - дорогого стоит", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, Йерро высказался об игре Иско. | soccernews.ru