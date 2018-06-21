Йерро высказался об игре Диего Косты

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро расхвалил игру форварда команды Диего Косты после победы над Ираном (1:0) на Чемпионате Мира-2018.

"Коста - фантастический игрок. Он много работает, он многим пожертвовал. Мы общаемся каждый день. Я им доволен", - отметил он.

Напомним, что Коста забил три мяча в двух играх первенства.

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