Йерро: "Я бы никогда себя не простил, если бы отказался возглавить сборную"

Новоиспеченный главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал свой выбор принять поступившее ему сегодня предложение от Федерации футбола его страны.

"Речь шла о решении проблемы, а не о ее обсуждении. Когда мне поступило предложение от президента федерации, у меня было три выбора. Я выбрал третий - остаться и сделать шаг вперед. Я бы никогда не простил себе, если бы ответил отказом", - цитирует 50-летнего специалиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Йерро прокомментировал свое назначение. | soccernews.ru