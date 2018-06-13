Йерро: "Я бы никогда себя не простил, если бы отказался возглавить сборную"

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Йерро: "Я бы никогда себя не простил, если бы отказался возглавить сборную"Новоиспеченный главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал свой выбор принять поступившее ему сегодня предложение от Федерации футбола его страны.

"Речь шла о решении проблемы, а не о ее обсуждении. Когда мне поступило предложение от президента федерации, у меня было три выбора. Я выбрал третий - остаться и сделать шаг вперед. Я бы никогда не простил себе, если бы ответил отказом", - цитирует 50-летнего специалиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Йерро прокомментировал свое назначение. | soccernews.ru

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