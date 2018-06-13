Йерро: "Я принимаю вызов и постараюсь не разочаровать"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро прокомментировал свое назначение на новую должность.

"Это прекрасный и захватывающий вызов для меня, я принимаю возложенную на меня ответственность с мужеством. Я считаю, что у нас есть команда, которая работает вместе уже долгое время. Я понимаю энтузиазм, связанный с командой, я постараюсь не разочаровать болельщиков. Благодарю Лопетеги за проделанную работу и желаю ему успеха в его новом путешествии.

Мы не можем изменить за два дня то, над чем мы работали два года. Мы не успеем уже что-то поменять за два дня. Это фантастическая команда, мы только просим у болельщиков поддержать нас", - цитирует 50-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Федерация футбола Испании помогла сэкономить "Реалу" 2 миллиона евро. | soccernews.ru