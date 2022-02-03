Йоахим Лёв договорился с турецким клубом

Теги фенербахчейоахим лёв

Йоахим Лёв договорился с турецким клубом

Фото твиттер сборной Германии

Бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв близок к возвращению к работе, пишет Haber Global.

По информации источника, немец должен в скором времени возглавить "Фенербахче".

Стороны уже согласовали условия личного контракта. Ожидается, что он будет рассчитан на три года.

Прошлым летом Лёв покинул сборную Германии. В "Фенербахче" он сменит португальца Витора Перейру.

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