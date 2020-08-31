Йоахим Лёв назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" в 2020 году
Наставник сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, кого из игроков он считает лучшим в мире по итогам 2020 года.
"Ничего не имею против Левандовски, это бомбардир топ-уровня, но для меня лучшим футболистом мира в этом году был Мануэль Нойер. Он восхитителен и невероятен. Только посмотрите, что он творил во время финала восьми в Лиссабоне! Ману может конкурировать только с самим собой. Его заслуга в победе в Лиге Чемпионов очень велика", - цитирует Лёва Kicker.
В июле журнал France Football объявил, что в этом году "Золотой мяч" никто не получит, поскольку лучшего футболиста невозможно определить объективно в условиях пандемии.
Напомним, что Нойер уже попадал в тройку претендентов на престижную награду в 2014 году.
Не пропустите: Левандовски рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20