Йоахим Лёв назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" в 2020 году

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, кого из игроков он считает лучшим в мире по итогам 2020 года.

"Ничего не имею против Левандовски, это бомбардир топ-уровня, но для меня лучшим футболистом мира в этом году был Мануэль Нойер. Он восхитителен и невероятен. Только посмотрите, что он творил во время финала восьми в Лиссабоне! Ману может конкурировать только с самим собой. Его заслуга в победе в Лиге Чемпионов очень велика", - цитирует Лёва Kicker.

В июле журнал France Football объявил, что в этом году "Золотой мяч" никто не получит, поскольку лучшего футболиста невозможно определить объективно в условиях пандемии.

Напомним, что Нойер уже попадал в тройку претендентов на престижную награду в 2014 году.

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