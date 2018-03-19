Йоахим Лев озвучил Пересу свои трансферные приоритеты на случай своего прихода в "Реал"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже ведет переговоры с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом относительно возможного сотрудничества на случай, если нынешний наставник "сливочных" Зинедин Зидан покинет команду по окончанию текущего сезона.
Так, по сведениям испанской прессы, "рулевой" "манншафт" уже озвучил боссу королевского клуба свои пожелания на летнее трансферное окно. В частности, в случае своего переезда на "Сантьяго Бернабеу", 58-летний специалист попросил подписать ему голкипера, и центральных защитника и полузащитника.
Напомним, Модрич предложил "Реалу" футболиста, который заменит его в клубе. | soccernews.ru
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