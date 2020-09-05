Йоахим Лёв прокомментировал переход Хаверца в "Челси"

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв поделился мыслями о трансфере полузащитника Кая Хаверца из "Байера" в "Челси".

"Плохо, когда такие большие таланты, как Хаверц, уезжают из Бундеслиги. Но я вижу в этом и положительные моменты. Игроки развиваются за границей. Думаю, если Кай и Тимо Вернер в "Челси" сделают новый шаг в развитии, это, конечно, нам поможет", - сказал Лёв.

"Челси" купил немецкого хавбека за 80 миллионов евро и заключил с ним контракт до июня 2025 года.

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