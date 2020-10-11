Йоахим Лев прокомментировал победу Германии над командой Украины в матче Лиги наций

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Йоахим Лев прокомментировал победу Германии над командой Украины в матче Лиги наций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о победном матче команды над Украиной. Подопечные Лева обыграли соперника со счетом 2:1.

"Мы смогли сохранить контроль над игрой, я доволен тем, как она проходила. Доволен результатом и хочу поблагодарить своих ребят.

Украина нас ничем не удивила, мы очень хорошо команду эту знаем, хорошо ее изучали. Команда производит хорошее впечатление", - цитирует Лева FootBoom.

В следующем туре Лиги наций Германия встретится с Швейцарией. Игра пройдет 13 октября.

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