Йоахим Лев выразил желание возглавить "Реал"

Теги реал мадридзинедин зиданйоахим лёв

Йоахим Лев выразил желание возглавить "Реал"Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил желание возглавить мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 57-летний специалист уже начал задумываться о смене места работы. Так, наставник "манншафта" уже следующим летом будет готов принять предложение от королевского клуба, если тот решит расстаться со своим "рулевым" Зинедином Зиданом.

Напомним, Роналду высказался о возможном продлении контракта с "Реалом". | soccernews.ru

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