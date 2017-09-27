Йоахим Лев выразил желание возглавить "Реал"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил желание возглавить мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 57-летний специалист уже начал задумываться о смене места работы. Так, наставник "манншафта" уже следующим летом будет готов принять предложение от королевского клуба, если тот решит расстаться со своим "рулевым" Зинедином Зиданом.

Напомним, Роналду высказался о возможном продлении контракта с "Реалом". | soccernews.ru