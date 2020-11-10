Йоахим Лев высказался о напряженном календаре в текущем сезоне

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о травмированных игроках команды.

"Мы ожидали подобного, хотя в этом сезоне провели лишь два месяца. Но будет только хуже. Если мы, тренеры, не будем ответственнее подходить к этому вопросу, то после Нового года у нас будут большие проблемы.

Игроки уже сейчас травмируются. И это было понятно уже в сентябре. Надеюсь, что авторы календаря об этом подумают", - передает слова Лева L’Equipe.

Завтра, 11 ноября, сборная Германии сыграет с командой Чехии в рамках товарищеского матча.

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