Йоахим Лёв высказался о перформансе Хаверца в финал ЛЧ

Фото: инстаграм Хаверца/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу "Челси" в финале Лиги чемпионов над "Манчестер Сити" (1:0).

"Я был рад, глядя на составы перед матчем. Все четыре наших игрока были в старте своих клубов. Такие матчи на высшем уровне подталкивают каждого футболиста вперед. Особенно сумасшедшим вечер был для Хавертца. А еще для Рюдигера, Вернера и их тренера Томаса Тухеля.

Поздравляю их, команду и всех в "Челси" с триумфом в Лиге чемпионов. Победный гол Хавертца в финале – это сказочная история, показывающая его огромный уровень.

Этот успех, триумф наших игроков, сделает их еще сильнее перед Евро. Очевидно, я бы с удовольствием поздравил и Илкая Гюндогана. Он будет в нашем составе", – сказал Лёв.

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