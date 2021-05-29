Йоахим Лёв высказался о своём будущем

Теги германияйоахим лёв

Йоахим Лёв высказался о своём будущем

Фото твиттер сборной Германии

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв признался, что планирует сделать паузу в тренерской карьере.

"Летом я не возглавлю другую команду. Я ни с кем не контактировал и не изменю своей позиции", - цитирует 61-летнего специалиста твиттер Bayern&Germany.

Напомним, что Лёв решил уйти из сборной Германии после Евро-2020. Он возглавляет "Бундестим" с 2006 года.

Новым тренером немецкой национальной команды станет Ханс-Дитер Флик. Контракт до 2024 года с ним уже подписан.

Не пропустите: Флик прокомментировал своё назначение на пост тренера сборной Германии. | http://soccernews.ru
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