Йоахим Лёв высказался перед матчем против Франции на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Германии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался перед матчем с командой Франции на Евро-2020.

"Подготовка прошла хорошо в последние две недели. Мы двигались в правильном направлении. В команде отличная атмосфера, есть рвение и амбиции. С нетерпением ждем первого матча.

Чувствуется позитивное напряжение в воздухе и предвкушение. Я спокоен и расслаблен, потому что в последние 14 дней мы сделали то, что хотели. Завтра посмотрим, что команда покажет в матче с такой первоклассной сборной, как Франция.

В нашей команде собраны футболисты, которые обладают высоким мастерством. Это создает баланс, хорошее сочетание атаки и обороны.

В атаке у нас есть Тимо Вернер, Лерой Сане, Кай Хавертц, Томас Мюллер и Серж Гнабри – это лишь некоторые из игроков. Они могут индивидуально решить исход игры.

Обе команды имеют сильную атакующую линию. Нужно быть сосредоточенным каждую секунду и не спускать глаз ни с одного игрока", – сказал Лёв.

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