Йоахима Лёва зовут в Турцию
Бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв получил предложение от "Фенербахче".
По информации журналиста Николо Скиры, турецкий клуб готов заключить с экс-тренером "Бундестим" трехлетний контракт.
Немецкий специалист может сменить у руля "канареек" уволенного несколько дней назад Витора Перейру.
Напомним, что Лёв ушёл из сборной Германии прошлым летом, проработав с командой 15 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24