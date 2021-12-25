Йоахима Лёва зовут в Турцию

Фото твиттер сборной Германии

Бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв получил предложение от "Фенербахче".

По информации журналиста Николо Скиры, турецкий клуб готов заключить с экс-тренером "Бундестим" трехлетний контракт.

Немецкий специалист может сменить у руля "канареек" уволенного несколько дней назад Витора Перейру.

Напомним, что Лёв ушёл из сборной Германии прошлым летом, проработав с командой 15 лет.

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