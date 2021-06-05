Йохан Джуру завершил карьеру

Теги йохан джуруарсенал лондонгамбургшвейцариянордсьелланд

Йохан Джуру завершил карьеру

Фото инстаграм Йохана Джуру

Известный швейцарский футболист Йохан Джуру принял решение повесить бутсы на гвоздь.

34-летний защитник покинул датский "Нордсьелланд" и объявил о завершении профессиональной карьеры.

Джуру выступал за "Арсенал", "Гамбург", "Ганновер", "Бирмингем", СПАЛ, "Антальяспор", "Сьон", "Ксамакс" и "Нордсьелланд".

Цвета сборной Швейцарии игрок защищал с 2006 по 2018 год, провёл 76 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Никлас Бендтнер завершил карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Месси общался с Суаресом о возможном бойкоте Кубка Америки

СМИ: Месси общался с Суаресом о возможном бойкоте Кубка Америки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов