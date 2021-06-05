Йохан Джуру завершил карьеру

Фото инстаграм Йохана Джуру

Известный швейцарский футболист Йохан Джуру принял решение повесить бутсы на гвоздь.

34-летний защитник покинул датский "Нордсьелланд" и объявил о завершении профессиональной карьеры.

Джуру выступал за "Арсенал", "Гамбург", "Ганновер", "Бирмингем", СПАЛ, "Антальяспор", "Сьон", "Ксамакс" и "Нордсьелланд".

Цвета сборной Швейцарии игрок защищал с 2006 по 2018 год, провёл 76 матчей и забил 2 гола.

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