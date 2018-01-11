"Йокогама" продлила контракт с самым старым футболистом мира
Форвард "Йокогамы" Кадзуеси Миура заключил новый контракт со своим клубом, сообщает BBC.
Стоит отметить, что 50-летний нападающий является самым старым футболистом мира. Следующий сезон станет для него 33-м в профессиональной карьере.
В 2017 году Миура сыграл за "Йокогаму" 12 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шонан Беллмаре
|42
|101
|2
|Мацумото Ямага
|42
|83
|3
|ЖЕФ Юнайтед
|42
|68
|4
|Джубило Ивата
|42
|67
|5
|Джираванц Китакюсю
|42
|65
|6
|Монтедио Ямагата
|42
|64
|7
|Оита Тринита
|42
|63
|8
|Фаджано Окаяма
|42
|61
|9
|Киото Санга
|42
|60
|10
|Консадоле Саппоро
|42
|59
|11
|Йокогама
|42
|55
|12
|Точиджи
|42
|55
|13
|Роассо Кумамото
|42
|54
|14
|В-Варен Нагасаки
|42
|52
|15
|Мито Холлихок
|42
|50
|16
|Ависпа Фукуока
|42
|50
|17
|Гифу
|42
|49
|18
|Теспа Кусацу
|42
|49
|19
|Эхиме
|42
|48
|20
|Токио Верди
|42
|42
|21
|Kamatamare Sanuki
|42
|33
|22
|Каталлер Тояма
|42
|23