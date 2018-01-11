"Йокогама" продлила контракт с самым старым футболистом мира

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"Йокогама" продлила контракт с самым старым футболистом мира

Форвард "Йокогамы" Кадзуеси Миура заключил новый контракт со своим клубом, сообщает BBC.

Стоит отметить, что 50-летний нападающий является самым старым футболистом мира. Следующий сезон станет для него 33-м в профессиональной карьере.

В 2017 году Миура сыграл за "Йокогаму" 12 матчей и забил 1 гол.

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