Йоксимович: "Михайлович это еще один Манчини"

Сербский агент Деян Йоксимович прокомментировал информацию о том, что Синиша Михайлович может возглавить "Зенит".

"Не могу точно сказать, какова вероятность того, что Михайлович возглавит "Зенит". Хотя он и Манчини - тренеры одного типажа, они очень похожи друг на друга. Так что не знаю, захотят ли в Петербурге получить еще одного Манчини, - приводят слова Йоксимовича российские СМИ.

Стоит отметить, что 49-летний Михайлович был ассистентом Манчини в "Интере".

Напомним, что Манчини решил покинуть "Зенит" и возглавить сборную Италии.

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