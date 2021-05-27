Йонас Хофманн может продолжить карьеру в Англии

Фото: инстаграм Хофманна/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Sport 1 Патрик Бергер, футболист "Боруссии" Менхенгладбах Йонас Хофманн интересен некоторым английским клубам.

По информации источника, в услугах 28-летнего немецкого игрока заинтересованы "Челси" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что в контракте Хофманна, рассчитанном до 2023 года, есть отступные – 15 миллионов евро.

В 24 матчах Бундеслиги в этом сезоне немец забил 6 голов и отдал 11 голевых передач.

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