Йордан Ларссон сфотографировался в футболке "Спартака"

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Йордан Ларссон сфотографировался в футболке "Спартака"

Появилось очередное подтверждение скорого перехода нападающего "Норрчепинга" Йордана Ларссона в московский "Спартак".

Сообщалось, что в четверг 22-летний футболист прошёл медицинское обследование для "красно-белых", а вечером в соцсетях была опубликована фотография шведа в форме "народной команды".

СМИ утверждают, что "Спартак" заплатит за Ларссона 4 миллиона евро, хотя его рыночная стоимость в пять раз меньше.

Форвард является воспитанником "Барселоны", за "Норрчепинг" выступал с января 2018 года, сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Гус Тил: "Переход в "Спартак" - вопрос времени". | http://soccernews.ru
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