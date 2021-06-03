Йорди Кройфф получит должность в "Барселоне"

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Йорди Кройфф получит должность в "Барселоне"

Фото инстаграм Йорди Кройффа

Тренер Йорди Кройфф близок к возвращению в "Барселону", утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 47-летний голландец будет работать в техническом секретариате "блауграны".

Не исключено, что сын легендарного Йохана Кройффа вернётся в каталонский клуб уже сегодня.

Будучи футболистом, Йорди выступал за "Барсу" с 1988 по 1996 год.

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