Йорди Кройфф получит должность в "Барселоне"

Фото инстаграм Йорди Кройффа

Тренер Йорди Кройфф близок к возвращению в "Барселону", утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 47-летний голландец будет работать в техническом секретариате "блауграны".

Не исключено, что сын легендарного Йохана Кройффа вернётся в каталонский клуб уже сегодня.

Будучи футболистом, Йорди выступал за "Барсу" с 1988 по 1996 год.

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