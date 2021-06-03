Йорди Кройфф вернулся в "Барселону"

Фото: твиттер Кройфа/Автор неизвестен

Экс-футболист "Барселоны", сын Йохана Кройффа Йорди Кройфф вернулся в каталонский клуб.

С 1 августа 47-летний нидерландец начнет работу в команде в новой организационной структуре.

Ранее сообщалось, что Кройфф-младший получит должность в техническом секретариате "Барсы".

Напомним, что с августа прошлого года он тренировал китайский "Шэньчжэнь", с которым договорился о досрочном расторжении контракта.

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