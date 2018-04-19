Йорк дал совет "Манчестер Юнайтед" насчет Погба

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Йорк дал совет "Манчестер Юнайтед" насчет Погба
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк считает, что клубу не нужно расставаться с полузащитником Полем Погба.

"Я думаю, что Погба не должен уходить из "Манчестер Юнайтед". В такой команде, как "МЮ" ты словно попадаешь под микроскоп. Если он дал хоть небольшую слабину, то всегда будут критики твоей игры. Это неотъемлемая часть футбола.

Поль все еще продолжает прогрессировать. Когда-то он поймет, что играть нужно не только в те моменты, когда этого хочешь. Погба – шоумен и отличный парень. Эти качества олицетворяют его личность и ему нравится выражать себя", – приводит слова Йорка talkSPORT.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" может продать 25-летнего Погба в летнее трансферное окно за 70 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют ПСЖ, "Реал" и "Ювентус".

Не пропустите: Генеральный директор "Ювентуса" не исключил подписания Погба и Мораты. | http://soccernews.ru

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