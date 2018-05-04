Йорк: "Если бы Гвардиола тренировал "МЮ", они бы выиграли АПЛ"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк рассказал в каком случае "красные дьяволы" смогли бы выиграть АПЛ.

"Если бы Гвардиола тренировал "МЮ", они бы выиграли АПЛ. "Сити" сделал это, потому что играл в атакующий футбол. Посмотрите на их команду. Только не говорите, что "Сити" обладает футболистами, которые значительно превосходят игроков "МЮ" - приводит слова Йорка Goal.com.

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