Известный в прошлом футболист Дуайт Йорк объяснил причину превосходства "Манчестер Сити" над "Манчестер Юнайтед".

"Посмотрите на главного соперника в лице "голубой" половины Манчестера. Не говорите мне, что их игроки намного превосходят тех футболистов, которые есть у нас. Посмотрите на Энтони Мартиаля, Рэшфорда, Лингарда, Санчеса, Лукаку. У нас - очень сильная атака.

Разница заключается в том, что у них есть тренер, который мыслит позитивно и хочет играть в атакующий футбол. С "красной" стороны у нас есть тренер, который хочет выигрывать со счетом 1:0 и играть в оборонительный футбол. В этом разница", - цитирует бывшего футболиста Manchester Evening News.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с двумя защитниками. | soccernews.ru