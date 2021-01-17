Йоррит Хендрикс провел первую тренировку в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Йоррит Хендрикс уже познакомился с командой и провел первую тренировку в клубе. Первый сбор москвичи проводят в Дубае.

Йоррит Хендрикс выходит на свою первую тренировку в Спартаке pic.twitter.com/Iij1tE7e6a — Artem Kalinin (@kalininart) January 17, 2021