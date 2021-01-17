Йоррит Хендрикс провел первую тренировку в "Спартаке"

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Йоррит Хендрикс провел первую тренировку в "Спартаке"Новичок "Спартака" Йоррит Хендрикс уже познакомился с командой и провел первую тренировку в клубе. Первый сбор москвичи проводят в Дубае.

Напомним, 16 января "красно-белые" объявили о заключении соглашения с 25-летним голландцем. Футболист выбрал себе 4 игровой номер.
Ранее игрок выступал за ПСВ.

В сезоне 2020/2021 он успел провести 16 матчей.

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