Йоррит Хендрикс: "РПЛ сильнее голландского чемпионата"

По мнению хавбека "Спартака" Йоррита Хендрикса, Российская Премьер-Лига сильнее нидерландской Эредивизи.

"Я выступал за ПСВ с девяти лет и, конечно, мне было трудно было принять решение о расставании с клубом, которому отдал 17 лет. Но я захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед. Российский чемпионат все же посильнее голландского.

К тому же, как человек хотел открыть для себя новую страну и новую культуру. По моему мнению, это полезно для саморазвития – моего и моей семьи, – сказал Хендрикс в интервью сайту "красно-белых".

Напомним, в январе 2021 года "Спартак" купил Хендрикса у ПСВ за 700 тысяч евро. Контракт с ним подписан до июня 2024 года.