Йосси Бенаюн рассказал о несостоявшихся переходах в три московских клуба

Известный в прошлом израильский футболист Йосси Бенаюн признался, что неоднократно мог оказаться в РПЛ.

"У меня было три или четыре возможности переехать в Россию. Один раз почти подписал контракт, но потом решил остаться в Англии. Почти договорился с ЦСКА. Вариант с "Динамо" тоже имел место и был очень реален. Правда и то, что я вёл переговоры со "Спартаком". Но в итоге я понял, что хочу остаться в Англии с семьей", - сказал 39-летний спортсмен.

Бенаюн с 2005 по 2014 год выступал за пять английских клубов - "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "КПР".

Не пропустите: Рами хотел перейти в "Спартак" или "Зенит", но оказался в "Сочи". | http://soccernews.ru