Йосси Бенаюн рассказал о несостоявшихся переходах в три московских клуба
Известный в прошлом израильский футболист Йосси Бенаюн признался, что неоднократно мог оказаться в РПЛ.
"У меня было три или четыре возможности переехать в Россию. Один раз почти подписал контракт, но потом решил остаться в Англии. Почти договорился с ЦСКА. Вариант с "Динамо" тоже имел место и был очень реален. Правда и то, что я вёл переговоры со "Спартаком". Но в итоге я понял, что хочу остаться в Англии с семьей", - сказал 39-летний спортсмен.
Бенаюн с 2005 по 2014 год выступал за пять английских клубов - "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "КПР".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15